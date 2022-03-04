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В Госдуме ответили на слова сенатора Грэма о Путине

Депутат Госдумы Белик назвал призыв Грэма убить президента России совершенно недопустимым

Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм принимает участие в гонке за титул чемпиона по наиболее провокационным и аморальным заявлениям против России. Так на его призыв к убийству президента России Владимира Путина ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, Грэм изрекает совершенно недопустимые призывы. Занимающий кресло сенатора человек должен нести ответственность за свои слова, а также не публиковать преступные заявления, надеясь привлечь к себе внимание, добавил парламентарий.

«Возможно, Грэмом настолько движет страх перед нашей страной, что единственное, на что он способен, это вставить свои пять копеек в информационный шум и опубликовать несуразицу, представляя себя героем американских боевиков», — заключил Белик.

Ранее на призыв Грэма к убийству президента России ответил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — подчеркнул дипломат.

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Сергей Истомин
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