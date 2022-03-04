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IBU оценил слух об отказе работать с российским фотографом из-за национальности

В IBU заявили, что беспокоились о самочувствии фотографа Евгения Тумашова

Фото: @evgeny.tumashov

В Международном союзе биатлонистов (IBU) оценили слух об отстранении от работы российского фотографа Евгения Тумашова. Их слова приводит «Матч ТВ».

«Мы беспокоились о его самочувствии и предоставили ему возможность либо остаться на мероприятии, либо, если будет безопаснее, вернуться домой», — заявили в IBU. В организации подчеркнули, что Тумашов в любом случае получит полную оплату, и добавили, что россиянин не является сотрудником IBU, а работает фрилансером.

Ранее 4 марта Тумашов рассказал, что IBU прекратил с ним сотрудничество из-за его гражданства. Россиянин предположил, что в организации боятся, что кто-то из спортсменов может в него выстрелить.

2 марта IBU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. 17 марта союз обсудит вопрос о приостановлении членства Союза биатлонистов России (СБР).

Анастасия Борисова
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