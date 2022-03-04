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В Госдуме рассказали о российской замене уходящим западным компаниям

Депутат Кравченко напомнил о российских производителях на фоне ухода западных компаний

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После закрытия ряда магазинов импортных производителей мебели и одежды, Россия предпримет ряд усилий, чтобы укрепить позиции отечественных компаний. О российской замене уходящим западным компаниям «Ленте.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

У нас активно реализуется в последние годы программа импортозамещения. За это время у нас появилось много хороших, качественных производителей, которые наладили производство. У нас в Подмосковье достаточно много мебельных фабрик, наладили и пошив одежды. Эти линейки, я думаю, будут развиваться

Денис Кравченкопервый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Депутат отметил, что у этих производителей существует частичная зависимость от импорта, но государство поможет ее преодолеть.

По мнению Кравченко, уход зарубежных производителей обусловлен рядом факторов. На это повлияли нарушение логистических цепочек на фоне ограничения воздушного пространства и контейнерных перевозок, скачки курса, а также попытка психологического давления на граждан.

Депутат не исключил, что когда ситуация с курсом и логистикой стабилизируется, зарубежные компании вернутся в Россию, так как здесь всегда открыты двери для добросовестных инвесторов и поставщиков.

Ранее приостановила работу в России торговая сеть по продаже мебели IKEA. Закрылись магазины одежды H&M и Mango.

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Екатерина Смирная
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