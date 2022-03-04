В iPhone появится режим ручной съемки

На смартфонах Apple могут добавить ручной режим съемки для опытных пользователей. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Документ, описывающий изобретение Apple, появился в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Инженеры компании предложили внедрить в будущие смартфоны бренда специальный режим, который позволит пользователям вручную управлять настройками камеры iPhone. Фотографы смогут выбрать, на какой конкретно объектив осуществляется съемка, а также настроить точные параметры.

Патент, опубликованный под названием «Пользовательский интерфейс цифрового видоискателя для нескольких камер», предлагает отображать на экране телефона настройки при съемке фото или видео. Опция не только дает лучший контроль при компоновке кадра, но и повлияет на качество изображений и видео.

«Всегда есть пользователи, которые заботятся о конкретном используемом объективе и хотят контролировать свой выбор», — отметили журналисты. В настоящий момент владельцам iPhone доступна лишь небольшая часть настроек камеры устройства, большую часть параметров смартфон выбирает автоматически. При этом похожие на описанные в патенте инструменты встречаются на девайсах Android.

В конце января Apple запатентовала наушники AirPods, которые позволят разблокировать смартфон. В документе говорится, что гарнитура может запоминать особенности уха пользователя и полагаться на эти данные при идентификации владельца устройства.