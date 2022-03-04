В ДНР назвали катастрофической ситуацию в Мариуполе

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) назвали катастрофической ситуацию в Мариуполе. Об этом заявил представитель ведомства Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, мирные жители в настоящий момент находятся в катастрофическом положении. «Еды нет, воды нет, света нет, тепла нет», — рассказал Басурин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) сузили кольцо окружения Мариуполя и взяли под контроль несколько населенных пунктов неподалеку от города. Они также призвали украинских военных добровольно отказаться от участия в боевых действиях.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.