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В ДНР назвали катастрофической ситуацию в Мариуполе

Народная милиция ДНР сообщила о катастрофическом положении мирных жителей в Мариуполе
Эдуард Басурин

Эдуард Басурин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) назвали катастрофической ситуацию в Мариуполе. Об этом заявил представитель ведомства Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, мирные жители в настоящий момент находятся в катастрофическом положении. «Еды нет, воды нет, света нет, тепла нет», — рассказал Басурин.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) сузили кольцо окружения Мариуполя и взяли под контроль несколько населенных пунктов неподалеку от города. Они также призвали украинских военных добровольно отказаться от участия в боевых действиях.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

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Алевтина Запольская
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