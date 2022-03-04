Одна из последних открытых стран Европы закрылась для российских самолетов

Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

Черногория была одной из последних европейских стран, чье небо было открыто для самолетов российских авиакомпаний.

Ранее европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.