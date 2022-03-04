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В Молдавии снизилась поддержка вступления в НАТО

Доля граждан Молдавии, желающих вступления страны в НАТО, сократилась

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Доля граждан Молдавии, желающих присоединения своей страны к Североатлантическому альянсу, после начала российской операции на Украине сократилась. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Date Inteligente.

По данным опросов, в январе 2022 года вступление республики в НАТО поддерживали 27 процентов граждан. К концу февраля эта доля снизилась до 24,3. Всего, как отмечают социологи, в опросе приняли участие 1007 жителей Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может рассмотреть вопрос о выходе из СНГ, когда достигнет достаточного прогресса на пути в Европейский Союз (ЕС).

Против такого решения выступил ее предшественник Игорь Додон. Он предсказал, что Молдавия не сможет стать членом ЕС как минимум десятилетие, даже если получит статус страны-кандидата.

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Алевтина Запольская
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