На Украине заявили о готовых защитить ее небо странах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о существовании стран, готовых «защитить украинское небо». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом глава украинского МИД отказался назвать конкретные государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить стране военные самолеты, если они не готовы закрыть небо над ней. Он отметил, что Украина готова получить даже советские самолеты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.