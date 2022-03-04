Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили

Всемирная федерация бирж (WFE) временно приостановила членство Московской биржи на фоне российской спецоперации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Представитель WFE сообщил изданию, что решение «не было легким». Российская площадка уже не числится среди членов на сайте организации.

Московская биржа была образована в 2012 году путем слияния Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Ее предшественники с 2002 года имели статус члена-корреспондента WFE, с 2007-го — аффилированного члена, с 2009-го — полноценного.

Мосбиржа решила не проводить торги на спотовой и срочной секциях фондового рынка с 1 по 5 марта из-за сильных колебаний котировок различных инструментов.