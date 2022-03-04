В США допустили введение ограничений на импорт российской нефти

Власти США допускают возможность ограничить использование нефти из России. Об этом заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз, пишет ТАСС.

По ее словам, США импортируют «не так много российской нефти» и рассматривают варианты, способствующие снижению ее потребления. В то же время представитель администрации США подчеркнула, что Вашингтон не намерен предпринимать меры, способные нанести ущерб глобальному рынку энергоносителей.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть оказались под давлением из-за проблем с реализацией российской нефти на европейских рынках. Цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель. По данным британской газеты Financial Times, на фоне санкций и отказа владельцев крупнотоннажных судов около 70 процентов российской нефти «столкнулось с проблемой поиска покупателей».