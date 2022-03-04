В России объяснили неразглашение подробностей о ходе переговоров с Украиной

Секретность и неразглашение подробностей о переговорах России с Украиной объясняется защитой участников от влияния извне, в частности, со стороны Запада, лидеров общественного мнения и прочих, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины в нынешней ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом огласки. Перенджиев заметил, что подобное решение логично и обусловлено тем, что в текущих условиях на стороны может оказывать давление слишком большое число агентов влияния.

Защита от давления

«Влиять, конечно, пытаются, прежде всего, на украинскую делегацию. Но даже оценки, заявления лидеров общественного мнения тоже могут быть определенным рычагом воздействия на переговорный процесс. У нас главная задача — достижение целей, поставленных президентом. Но единственное, что, как мне кажется, пока выявляется в ходе переговоров, это то, что, несмотря на то, что текущая операция связана с применением силы, она носит именно гуманитарный характер», — отметил политолог.

Это, по мнению Перенджиева, видно из достигнутого соглашения о создании гуманитарных коридоров, что также указывает на готовность России идти именно по этому пути.

«Остальные вопросы, поднимаемые в ходе переговоров, могут быть достаточно дискуссионными. Как, например, статус Украины. Предположу, что Песков имел ввиду именно слишком большое давление Запада на украинскую делегацию. А также мощное давление со стороны самих националистов. А важно ведь, чтобы члены делегации проявляли как можно больше самостоятельности, не пытаясь действовать в угоду тем или иным политическим кураторам и силам. Тогда есть больше надежды на то, что мы продвинемся вперед, найдя более эффективные, взаимоприемлемые решения», — сказал Перенджиев.

Между тем, несмотря на все усилия, политолог все равно не считает украинскую делегацию самостоятельной в достаточной мере. На постоянную связь переговорщиков с «западными кураторами», по его словам, указывают в том числе и регулярные опоздания, связанные, как он полагает, с постоянными согласованиями.

«Логистика тут ни при чем. Тут именно согласования. Надеюсь, что все же по мере продвижения переговоров позиция участников делегации будет меняться в сторону большей суверенизации. Потому в итоге им все равно придется самостоятельно определять свою позицию, направление дальнейшего движения. Да и западные кураторы могут не владеть ситуацией и обстановкой в полной мере», — убежден военный политолог.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского, член делегации на переговорах от Украины Михаил Подоляк заявил, что третий раунд диалога Украины и России должен состояться в кратчайшие сроки.