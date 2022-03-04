Страны «большой двадцатки» поймали на нарушении обязательств по спасению природы

Страны «большой двадцатки» (G20) поймали на нарушении обязательств по спасению природы от изменений климата. Из всех 14 триллионов долларов (около 1,6 квадриллиона рублей по текущему курсу) расходов, которые государства потратили на стимулирование экономики во время пандемии коронавируса, лишь шесть процентов были «зелеными». При этом многие правительства обещали, что будут финансово поддерживать зеленую экономику. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Его авторы сообщают, что около трех процентов от указанной рекордной суммы было потрачено на то, что увеличит выбросы углекислого газа и усилит глобальное потепление, например, на субсидии в ископаемое топливо. Они убеждены, что из-за того, что большая часть средств во время пандемии была вложена в финансирование систем здравоохранения и повышение заработной платы сотрудников, государства не смогли должным образом помочь отраслям, работающим на ископаемом топливе, стать более экологичными.

Исследователи отметили, что некоторые правительства потратили огромные суммы на финансирование добычи ископаемого топлива. Так, Индия потратила 14 миллиардов долларов (около 1,6 триллиона рублей) на поддержку своей угольной промышленности во время экономического спада, а Китай увеличил добычу на угольных шахтах, что привело к резкому росту потребления угля. Кроме того, ведущий автор исследования Джонас Нам выделил Великобританию, которая также не сдержала обещания по снижению выбросов парниковых газов. Напротив, страны Евросоюза потратили более 30 процентов выделяемых на стимулирование экономики средств на зеленые проекты, однако общая картина была мрачной.

Правительства используют экономические модели, которые недооценивают риски, связанные с ископаемым топливом, заявил профессор экономики Эд Барбье The Guardian. «Не сумев исправить занижение цен на ископаемое топливо, а также выделив недостаточно денег на зеленое восстановление, экономики стран "большой двадцатки" не смогут не только стать более экологичными, но и обеспечить глобальное лидерство, в котором остро нуждается мировая экономика для перехода к углеродной нейтральности к 2050 году», — рассказал он.

Так, правительства упустили важную возможность замедлить темпы глобального потепления, однако способы улучшить ситуацию все еще есть. «Вызывает разочарование тот факт, что правительствам еще предстоит в полной мере осознать, что экономический рост, благополучие и сокращение выбросов на самом деле дополняют друг друга», — рассказал Барбье. Эксперты отмечают, что инвестиции в декарбонизацию экономики окажут выгодное воздействие и приведут не только к сокращению выбросов углекислого газа, но и к созданию рабочих мест.

В мире стремятся замедлить темпы ежегодного повышения температуры Земли до 1,5 градуса по Цельсию за счет постепенного сведения выбросов парниковых газов к нулю.

Ранее в феврале 2022 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила «самое мрачное предупреждение» о разрушительных последствиях уже происходящего изменения климата. Специалисты предупредили, что только срочные действия по сокращению выбросов парниковых газов могут предотвратить наихудшие последствия для планеты и человечества.