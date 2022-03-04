Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть название Минобороны России на картах

Роскомнадзор потребовал от компании Apple вернуть официальное название Минобороны России на картах Apple Maps. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент на территории России наименование министерства отражается верно. При этом в других странах название не было изменено на корректное.

В ведомстве предупредили, что компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России в случае повторного направления требования Роскомнадзором.

4 марта Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok объяснить причины, по которым были удалены несколько новостей и материалов, опубликованных в официальном аккаунте РИА Новости. Там заявили, что подобные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.