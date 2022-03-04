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Россиян предупредили о росте мошенничества с реабилитацией от коронавируса

Общественник Старченко заявил, что мошенники спекулируют на реабилитации после ковида

Фото: АГН «Москва»

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко предупредил россиян о росте числа мошеннических действий, связанных с реабилитаций после коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik. Он отметил, что злоумышленники спекулируют на бесплатных услугах, навязывая бесполезные процедуры.

Эксперт напомнил, что реабилитация является комплексом мероприятий, это длительный процесс, который не ограничивается лечением и приемом таблеток.

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«Поэтому, наверное, здесь возможны спекуляции. Те, кто хотят заработать нечестным путем, могут предлагать подобные услуги. Они часто спекулируют на возможности бесплатных услуг, но фактически их цель — кошелек сограждан», — подчеркнул Старченко.

Он посоветовал пройти диагностику в государственной клинике, после чего выбрать учреждение для реабилитации. Эксперт пояснил, что в каждом субъекте Российской Федерации должна быть медицинская организация, которая оказывает бесплатную медицинскую помощь.

Старченко отметил, что первым этапом является углубленная диспансеризация, на которой определяются симптомы, после чего пациента направляют на бесплатное восстановление, где составляют программу процедур.

В октябре 2021 года специалисты департамента здравоохранения Москвы рассказали, что мошенники придумали схему кражи денег россиян с помощью QR-кода. Злоумышленники выходят на жертву и убеждают ее в том, что для оформления электронного пропуска нужно привязать к профилю банковскую карту.

Марина Совина
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