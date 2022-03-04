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«Роскосмос» приостановил публикацию материалов в Facebook

В «Роскосмосе» сообщили о приостановке публикаций в Facebook после его блокировки в России

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Роскосмос» приостанавливает публикации в социальной сети Facebook, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

О приостановке публикации материалов стало известно после сообщений о блокировке Facebook на территории России.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что принял решение блокировать доступ к Facebook в РФ. Как объяснили представители регулятора, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

Марина Совина
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