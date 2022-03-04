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Пятерых сотрудников российской полиции обвинили в коррупции

В Иркутской области пятерых сотрудников ГИБДД обвинили в получении взяток на 5 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутской области пятерых сотрудников отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД обвинили в коррупции. Об этом в пятницу, 4 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

ТПо делу проходит еще трое местных жителей. Фигурантам вменяют совершение преступлений по статьям 290 («Получение взятки»), 291 («Посредничество во взяточничестве») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год полицейские получили через посредницу взятку в размере более пяти миллионов рублей. Деньги перечислялись за беспрепятственный провоз древесины и пиломатериалов через пост ДПС, находящийся в Иркутске.

Схему удалось раскрыть сотрудникам ФСБ при содействии оперативных служб МВД. Обвиняемых на время следствия отправили в СИЗО, а посреднице избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

15 февраля сообщалось, что в Волгограде бывшего инспектора ГИБДД обвинили в получении взяток на 36 миллионов рублей от местного предпринимателя.

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Елизавета Новикова
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