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Россиянина задержали за нападение на полицейского

В Нарьян-Маре россиянин стал фигурантом уголовного дела за нападение на участкового

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Архангельской области задержали 49-летнего жителя Нарьян-Мара, подозреваемого в нападении на полицейского. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ЧП произошло, когда участковый уполномоченный прибыл на вызов после обращения беременной россиянки, сообщившей о конфликте со знакомым. Пьяный мужчина напал на полицейского, пытался вырвать удостоверение из рук, а затем нанес ему сильный удар в грудь, отчего тот уронил полицейский жетон. Когда сотрудник попытался поднять жетон, мужчина нанес ему удар в область живота.

Дебошира удалось скрутить и доставить в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. В ходе допроса фигурант вину не признал.

25 февраля сообщалось, что в Москве суд арестовал 23-летнюю россиянку, бросившую в полицейских коктейль Молотова во время несогласованной акции.

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Владимир Седов
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