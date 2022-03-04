В России заявили об обиде Зеленского на ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно обижается на всех вокруг и не желает считаться с реалиями международных отношений и теми правилами, которые необходимо соблюдать при вступлении в Европейский Союз (ЕС) и НАТО. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Он считает, что они борются с Россией и только поэтому все немедленно должно решиться в их пользу. И Евросоюз должен стать на их защиту. Они постоянно просят, чтоб воздушное пространство закрыли, и тому подобное Сергей Цеков cенатор Совфеда

По мнению Цекова, никто в Европе не желает прямого военного конфликта с Россией, а хотят, чтобы он был со стороны Украины, и всячески его поддерживают. «Они не могут напрямую выступить, небо закрыть и прочее. Но они оружие поставляют, деньги дают, то есть фактически в этом конфликте участвуют», — поделился он.

Международное сообщество — циники, считает сенатор, так как на Западе стенают по поводу сложностей, с которыми сейчас сталкиваются граждане Украины, но совершенно не обращали внимание на то, как люди годами сидели в подвалах и умирали в Донбассе.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу, что вступление в Евросоюз Украины — не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации. Также, по его мнению, был правильным и сейчас не обсуждается отказ Украине во вступлении в НАТО.

