В Минздраве объяснили задержки поставок лекарств в Россию

Задержки поставок лекарств в Россию не связаны с отказами заводов. Об этом сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, передает РИА Новости.

«Если говорить в целом о фармрынке, у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода», — сказал замминистра здравоохранения. Он объяснил, что задержки наблюдаются из-за проблем с логистикой.

Кроме того, он отметил, что есть несколько контрактов, по которым закупки лекарств идут на два-три года. На ряд препаратов, среди которых и импортные лекарства, созданы запасы.

По словам Фисенко, в России на данный момент есть полный ассортимент препаратов из перечня высокозатратных нозологий.

Ранее в Минздраве России заявили, что страна обладает достаточным запасом лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. В ведомстве отметили, что во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт.