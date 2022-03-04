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Евросоюз отказался просить Зеленского покинуть Киев

Глава Евродипломатии Боррель: не будем просить президента Украины Зеленского покинуть Киев
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Zaro De Luca / Keystone Press Agency / Global Look Press

Евросоюз отказался просить президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Мы не будем просить Зеленского сдаться, покинуть Киев, не будем просить его не сражаться», — сказал он.

27 февраля Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие на сумму 450 миллионов евро и нелетальное на сумму 50 миллионов евро. Он уточнил, что главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, хабом для сбора оружия станет Польша.

Марина Совина
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