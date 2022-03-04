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В Раде ответили на информацию об эвакуации Зеленского

В Верховной Раде сообщили, что Зеленский находится в Киеве со своим народом

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не покидал страну и находится в Киеве. Об этом заявили представители Верховной Рады в соцсетях, опровергая информацию об эвакуации главы государства, пишет РИА Новости.

«Президент в Киеве. Он со своим народом», — отметили в пресс-службе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. По его словам, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию Зеленского во Львове.

В четверг, 3 марта, президент Украины эмоционально обратился к президенту России Владимиру Путину. Он просил российского лидера лично провести с ним переговоры, подчеркнув, что готов обсудить любые темы, в том числе и статус Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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