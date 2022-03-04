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Суд разрешил коронацию зулусского принца вопреки проискам принцесс

В ЮАР разрешена коронация наследника зулусского престола принца Мисузулу Зулу
Мисузулу Зулу

Мисузулу Зулу. Фото: AP

В ЮАР суд разрешил коронацию наследника зулусского престола принца Мисузулу Зулу. Об этом сообщает News24.

Принц Мисузулу Зулу — сын инкоси Гудвилла Звелитини, который правил зулусами с 1968 года, и его Великой (старшей) жены Мантфомби Дламини. Гудвилл Звелитини скончался в марте 2021 года, однако передача трона наследнику застопорилась из-за происков другой жены покойного инкоси и ее дочерей: принцесс Нтандойенкоси Хулу и Нтомбисозуту Зулу-Дума. Они назвали подпись на завещании поддельной и потребовали отменить коронацию.

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Судья счел, что оснований для отказа от коронации нет. По его словам, хотя принцессы сомневаются в подлинности завещания, они не оспаривают тот факт, что члены королевской семьи избрали Мисузулу Зулу следующим королем зулусов.

У Гудвилла Звелитини было не менее 28 детей и шесть жен, на первой из которых он женился в 1969 году, а на последней — в 2014 году. Хотя роль правителя зулусов носит преимущественно церемониальный характер, он пользовался значительным влиянием в Зулуленде.

Ранее сообщалось, что принц Луи Люксембургский и француженка Скарлетт-Лорен Сирг объявили о разрыве помолвки и решении расстаться. По заявлению бывших возлюбленных, несмотря на прекращение романтических отношений, они останутся друзьями.

Олег Парамонов
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