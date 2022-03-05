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CNN прекратит вещание в России

Американская телекомпания CNN прекратит вещание на территории России

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская телекомпания CNN прекращает вещание на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

При этом точные дата в время ухода из эфира не указаны. В компании отметили, что «CNN продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития».

Ранее 5 марта стало известно, что агентство Bloomberg приостановило работу своих журналистов в России. «Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России», — объявил главный редактор Джон Миклтуэйт.

Марина Совина
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