CNN прекратит вещание в России

Американская телекомпания CNN прекращает вещание на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

При этом точные дата в время ухода из эфира не указаны. В компании отметили, что «CNN продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития».

Ранее 5 марта стало известно, что агентство Bloomberg приостановило работу своих журналистов в России. «Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России», — объявил главный редактор Джон Миклтуэйт.