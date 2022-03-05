Блинкен назвал условие для усиления давления Запада на Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что давление Запада на Россию будет усиливаться, пока страна не завершит специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава американской дипломатии в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
«Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена», — подчеркнул Блинкен.
5 марта сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. «Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию) Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», — заявил украинский дипломат.