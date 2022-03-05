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Блинкен назвал условие для усиления давления Запада на Россию

Госсекретарь США Блинкен заявил, что давление Запада на РФ будет расти, пока идет операция
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что давление Запада на Россию будет усиливаться, пока страна не завершит специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава американской дипломатии в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

«Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена», — подчеркнул Блинкен.

5 марта сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. «Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию) Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», — заявил украинский дипломат.

Марина Совина
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