Кулеба провел переговоры с Блинкеном на польско-украинской границе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского министра.

«Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию) Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», — заявил украинский министр.

По словам Кулебы, стороны обсудили эффективность введенных против России санкций, а также дальнейшие шаги, касающиеся в том числе новых поставок вооружения и введения дополнительных антироссийских санкций.

Ранее Кулеба заявил, что страна разочаровалась в НАТО и позиция альянса не вызывает у Киева уважения. «Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас», — сказал Кулеба.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поиронизировал над закупкой НАТО 50 тонн дизельного топлива для Украины. По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».

