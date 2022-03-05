Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба провел переговоры с Блинкеном на польско-украинской границе

Глава МИД Украины Кулеба провел переговоры с Блинкеном на польско-украинской границе

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского министра.

«Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию) Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», — заявил украинский министр.

По словам Кулебы, стороны обсудили эффективность введенных против России санкций, а также дальнейшие шаги, касающиеся в том числе новых поставок вооружения и введения дополнительных антироссийских санкций.

Ранее Кулеба заявил, что страна разочаровалась в НАТО и позиция альянса не вызывает у Киева уважения. «Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас», — сказал Кулеба.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поиронизировал над закупкой НАТО 50 тонн дизельного топлива для Украины. По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.