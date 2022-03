Назван идеальный обед для похудения

Диетолог Кортни Д’Анджело назвала компоненты, из которых должен состоять идеальный обед для похудения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

По словам эксперта, худеющим необходимо сочетать три основные пищевые группы: белковую еду, зелень и здоровые углеводы и собирать обед, как конструктор, из этих элементов. При этом центральное место должен занимать постный белок, источником которого могут быть, например, курица, индейка или рыба. Диетолог считает, что каждый прием пищи должен включать 25-30 граммов белка.

Из зелени Д’Анджело предпочитает брокколи и шпинат. «Они содержат необходимые организму клетчатку, микроэлементы и питательные вещества, причем клетчатка (как и белок) помогут дольше оставаться сытым», — объясняет она. Что касается здоровых углеводов, то в этом случае выбор диетолога — это рис или батат. По словам Д’Анджело, они снабжают организм энергией и надолго утоляют голод.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев назвал лучшие продукты осенне-зимнего периода, которые не только полезны для здоровья, но и помогают избавиться от стресса. Одним из них, по мнению специалиста, является свекла.