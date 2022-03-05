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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей

Президент Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и их семьям

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей. Полный перечень господдержки опубликован на сайте Кремля.

«Глава государства подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей"», — следует из документа.

В случае гибели военнослужащих на территориях республик Донбасса и Украины, а также на территории Сирии, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей, говорится в указе.

5 марта российский лидер также подписал указ об упрощении въезда в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории республик и Украины в РФ и выехать далее в свои страны без оформления визы по документам, удостоверяющим личность.

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Марина Совина
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