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Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области

В Ракитянском районе Белгородской области транспортное средство повредило газопровод
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: stavregion.ru / Globallookpress.com

Транспортное средство повредило газопровод в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что транспортное средство повредило газопровод механически. «Произошло отключение нескольких десятков жилых домов. Администрация района оперативно оказала помощь. Там, где была необходимость, доставили электрические обогреватели», — написал он.

Восстановительные работы должны завершиться до середины субботы, 5 марта. Как отметил Гладков, за исключением этого происшествия ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно.

25 февраля в Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены семь домов.

Марина Совина
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