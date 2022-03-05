Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области

Транспортное средство повредило газопровод в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что транспортное средство повредило газопровод механически. «Произошло отключение нескольких десятков жилых домов. Администрация района оперативно оказала помощь. Там, где была необходимость, доставили электрические обогреватели», — написал он.

Восстановительные работы должны завершиться до середины субботы, 5 марта. Как отметил Гладков, за исключением этого происшествия ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно.

25 февраля в Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены семь домов.