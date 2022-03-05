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Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции

Блогерша решила избавиться от волос с помощью лазерного аппарата и испытала сильную боль

Фото: Shutterstock

Блогерша решила избавится от волос, сделала процедуру лазерной эпиляции в центре красоты и рассказала о своем неудачном опыты. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Аннабэль (Annabel) объяснила, что на протяжении долгого времени избавляется от волос в зоне бикини с помощью лазерного аппарата. Однако, по словам женщины, на очередном приеме у специалиста ее ощущения от процедуры начали сильно отличаться от тех, что она испытывала на предыдущих сеансах.

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Аннабэль подчеркнула, что вначале процесса она вздрогнула от страшной боли, но мастер заверила ее, что на аппарате выставлены такие же настройки, что и во время ее последнего посещения. «Косметолог продолжила делать процедуру, и остаток времени на кушетке я провела, корчась от боли. Мне казалось, что я умерла и попала в ад. После сеанса она спросила: "Все прошло нормально?". Ты что, смеешься? Мы точно были в одном помещении?» — высказывалась на камеру блогерша.

Ролик стал вирусным и набрал 18 тысяч просмотров. Пользователи сети поддержали Аннабэль и поделились похожим опытом в комментариях под роликом. «Надеюсь, что сейчас с тобой все в порядке», «Мне тоже было очень больно во время эпиляции подмышек! Специалист решила сказать мне, что это из-за погоды!», «Однажды я ходила на эпиляцию лазером, и мне казалось, что меня поджигают!» — писали они.

В комментариях Аннабэль отметила, что нашла другого мастера и на данный момент не испытывает дискомфорта во время эпиляции.

В ноябре девушка едва не потеряла сознание от боли во время эпиляции воском. На размещенных в сети кадрах Бэйдсим (Badesim) рассказала, что в 15-летнем возрасте отправилась на восковую эпиляцию, чтобы избавиться от волос на ногах перед выступлением на школьном концерте. По словам девушки, во время процедуры косметолог пролила кипящий воск на ее бедра, из-за чего на коже остались ожоги.

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Таисия Косинцева
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