Глава российского региона сообщил о гибели трех солдат на Украине

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о гибели трех российских военных в ходе спецоперации на Украине. О потерях он заявил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 8 Марта, передает «Башинформ».

Хабиров отметил, что матерям тяжело принимать, что их сыновья могут быть в рядах российской армии и рисковать жизнью. По словам главы Башкортостана, важно понимать, что мужчины «проявляют мужество и отвагу, решают боевые задачи для того, чтобы большая беда не пришла к нашему порогу».

«Я сегодня вынужден сказать, что потери есть и в нашей республике. Мы потеряли трех парней, которые выполнили свой воинский долг. Мы не оставим семьи наших земляков, окружим их заботой, добротой, любовью и будем помогать им», — заявил глава российского региона.

Ранее 5 марта губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб российский майор Сергей Кашанский. Российскому военному было 32 года — он служил по контракту в Новосибирске. Усс выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые сообщило о потерях российских войск в ходе операции на Украине. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.