Раскрыты подробности нового iPhone SE

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) раскрыл подробности нового iPhone SE за несколько дней до презентации устройства. Об этом аналитик заявил в своем Twitter.

По словам специалиста, новый смартфон Apple поступит в массовое производство в марте. До конца 2022 года компания планирует выпустить около 25-30 миллионов единиц. Мин-Чи Ко стало известно, что модель выйдет в трех версиях — с 64, 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти. При этом все актуальные телефоны Apple — аппараты серии iPhone 13 — имеют минимум 128 гигабайт памяти.

Также аналитик подтвердил информацию о том, что iPhone SE третьего поколения получит новый чип Apple A15 Bionic с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Устройство будет поддерживать подключение к 5G по стандартам mmWave и Sub-6GHz. Девайс выйдет в белом, черном и красном цветах корпуса.

В заключении инсайдер отметил, что обновленный аппарат выйдет в том же дизайне, что и актуальный iPhone SE, появившийся весной 2020 года. Из этого следует, что недорогой телефон получит 4,7-дюймовый дисплей с горизонтальными рамками и кнопкой Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID.

Весенняя презентация Apple, на которой компания должна показать смартфон iPhone SE, планшет iPad Air и компьютер Mac, состоится 8 марта. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, телефон SE может быть оценен в 200 долларов.