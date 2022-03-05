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В Киеве подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией

Минобороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с РФ Киреева

Фото: Telegram-канал BAZA

Министерство обороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — говорится в сообщении ГУР.

О смерти Киреева стало известно из заявлений депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Парламентарий рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, пока неизвестно.

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Марина Совина
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