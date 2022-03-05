Кипр отозвал разрешение на заход в порты для военных кораблей России

Власти Республики Кипр запретили заход в порты острова для четырех российских военных кораблей из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Никосии.

Корреспондент агентства передал, что кипрский МИД 2 марта официальной нотой уведомил российскую сторону об отзыве выданных разрешений. В диппредставительстве также уточнили, что разрешения были выданы каждому кораблю по отдельности.

Ранее Кипр захотел отказаться от решения Европейского союза о прекращении авиасообщения с Россией. В ближайшее время страна обговорит возможность выхода из такого положения, рассказал глава Минтранса Яннис Карусос.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.