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Юрист рассказала о праве работодателя сократить зарплаты сотрудников

Юрист Гукова: работодатель может сократить оплату труда при форс-мажорных обстоятельствах

Фото: Pixabay

Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова в разговоре с «Известиями» объяснила причину для сокращения работодателем зарплаты сотрудников.

По ее словам, сократить оплату труда могут при форс-мажорных обстоятельствах — например, введении локдауна из-за пандемии или санкций, напрямую касающихся рабочего процесса. Также работодатель может уменьшить количество рабочих мест из-за технических, технологических и организационных факторов. При этом сотрудник должен быть уведомлен о сокращении за два месяца. Многие компании в случае резкого сокращения стараются прибегнуть к возможности увольнения по соглашению сторон. Однако принуждение работника к увольнению по соглашению сторон является нарушением трудового кодекса РФ.

Юрист рассказала, что при уменьшении заработной платы работник имеет право получить все выплаты за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты. К примеру, компенсацию за неиспользованный отпуск и больничный. Также, если работодатель сокращает зарплату, а сотрудник из-за этого принимает решение уволиться, он имеет право получить выходное пособие. В случае изменения оплаты труда он имеет право при увольнении получить выходное пособие в размере средней зарплаты за две недели. Гукова подчеркнула, что эти процедуры описаны в 72 и 135 статьях трудового кодекса РФ.

Ранее руководитель кадровой практики «КСК ГРУПП» Аида Ибрагимова заявила, что россияне могут добиться повышения заработка через ряд инстанций, если работодатель не индексирует зарплаты своих сотрудников. При отсутствии индексации она посоветовала идти в трудовую инспекцию или прокуратуру. В случае соответствующей жалобы ведомства проведут внеплановую проверку в организации работодателя.

Марина Совина
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