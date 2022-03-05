Звезду «Американской истории ужасов» поймали на поиске скандальной квартиры

Американского актера, звезду телесериала «Американская история ужасов» Дилана МакДермотта поймали на поиске нового жилья в Нью-Йорке. С объектом, на показ которого ходил артист, был связан скандал, сообщает New York Post.

Квартира, которую посещал МакДермотт, находится на 14-м этаже дома в престижном квартале Верхний Ист-Сайд. Возведение постройки вызывало недовольство местных жителей и доставило неудобства пешеходам. Интересующий актера объект оценивается в 2,8 миллиона долларов (более 303 миллионов рублей).

Жилье находится на 93-ей улице и занимает площадь в 120 квадратных метров. Оно включает две спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, совмещенная со столовой. Особенностью квартиры служат потолки высотой около трех метров. В общем доступе жильцов здания будут террасы и тренажерный зал.

В декабре 2021 года в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене выставили на продажу комплекс квартир, которые на протяжении нескольких лет принадлежали младшему брату бывшего президента США Дональда Трампа Роберту. За жилье попросили 7,5 миллиона долларов (на тот момент более 553,8 миллиона рублей).