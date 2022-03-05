Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезду «Американской истории ужасов» поймали на поиске скандальной квартиры

Американский актер Дилан МакДермотт посетил в Нью-Йорке показ квартиры за $2,8 миллиона
Дилан МакДермотт

Дилан МакДермотт. Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американского актера, звезду телесериала «Американская история ужасов» Дилана МакДермотта поймали на поиске нового жилья в Нью-Йорке. С объектом, на показ которого ходил артист, был связан скандал, сообщает New York Post.

Квартира, которую посещал МакДермотт, находится на 14-м этаже дома в престижном квартале Верхний Ист-Сайд. Возведение постройки вызывало недовольство местных жителей и доставило неудобства пешеходам. Интересующий актера объект оценивается в 2,8 миллиона долларов (более 303 миллионов рублей).

Материалы по теме:
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля

Жилье находится на 93-ей улице и занимает площадь в 120 квадратных метров. Оно включает две спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, совмещенная со столовой. Особенностью квартиры служат потолки высотой около трех метров. В общем доступе жильцов здания будут террасы и тренажерный зал.

В декабре 2021 года в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене выставили на продажу комплекс квартир, которые на протяжении нескольких лет принадлежали младшему брату бывшего президента США Дональда Трампа Роберту. За жилье попросили 7,5 миллиона долларов (на тот момент более 553,8 миллиона рублей).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.