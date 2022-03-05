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Арест Михалкова объяснили «космической глупостью» властей Украины

Режиссер Адабашьян заявил, что в решении об аресте Михалкова на Украине нет здравого смыла

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заочный арест российского режиссера Никиты Михалкова на Украине объясняется «космической глупостью» властей страны. Такое мнение в беседе с News.ru выразил актер, кинорежиссер и друг Михалкова Александр Адабашьян.

«Никакого здравого смысла в решении о заочном аресте Никиты Сергеевича нет и быть не может, как нет здравого смысла с той стороны вообще. Это просто нежелание принимать очевидное. Одним словом, космическая глупость власти Украины», — заявил он.

По его словам, арест украинским судом никак не повлияет на позицию председателя Союза кинематографистов по ситуации на Украине. Также Адабашьян подчеркнул, что Михалков не собирается посещать страну, поэтому украинскому правосудию не удастся его взять.

Ранее суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд разрешил задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому. Она отметила, что режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

Михалков прокомментировал свой заочный арест украинским судом и заявил, что удивлен позицией генпрокурора Украины Венедиктовой, которая предполагает, что «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».

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Варвара Кошечкина
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