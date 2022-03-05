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Консул Белоруссии уволилась в знак протеста против действий Минска

Консул Белоруссии в Мюнхене Хвостова уволилась, осудив действия Минска

Фото: Depositphotos

Глава Генкосульства Белоруссии в Мюнхене Наталья Хвостова осудила факт участия своей страны в российской спецоперации на Украине и уволилась со своего поста. Об этом сообщили в сообществе белорусских диаспор за рубежом.

Дипломат объяснила свое решение несоответствием политики Белоруссии с ее законами, в частности Конституцией, которая закрепляет принцип невмешательства в дела других государств, а также мирного урегулирования споров и нерушимости границ.

«Полагаю необходимым в знак протеста сложить с себя полномочия консула», — написала дипломат в служебной записке для министра иностранных дел республики Владимира Макея.

«Лента.ру» направила запрос в генеральное консульство Белоруссии в Мюнхене с просьбой объяснить позицию Хвостовой, однако пока не получила ответа.

Вооруженные силы Белоруссии не принимают участие в спецоперации России, что подтверждается как заявлениями украинской стороны, так и российской. При этом республика предоставила российским военным проход через границу с Украиной и разместила у себя некоторые вооружения ВС РФ.

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Алевтина Запольская
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