В России захотели продлить сертификаты летной годности самолетов

Минтранс России предлагает продлить на полгода сертификаты летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Также ведомство хочет продлить срок использования технической документации на иностранные самолеты без техподдержки разработчика до 1 сентября. Помимо этого Минтранс предлагает допустить сторонние компании к ремонту самолетов при их соответствии руководству по деятельности ремонтной компании.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.