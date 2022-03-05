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В России захотели продлить сертификаты летной годности самолетов

Минтранс России предложил на полгода продлить сертификаты летной годности самолетов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтранс России предлагает продлить на полгода сертификаты летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Также ведомство хочет продлить срок использования технической документации на иностранные самолеты без техподдержки разработчика до 1 сентября. Помимо этого Минтранс предлагает допустить сторонние компании к ремонту самолетов при их соответствии руководству по деятельности ремонтной компании.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

Марина Совина
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