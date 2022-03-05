Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, указом президента Российской Федерации Владимира Путина присвоено звание Героя России. Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко в социальных сетях, передает РИА Новости.
По его словам, высшую воинскую награду полковник получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Глава Приморья рассказал, что подразделение Бернгарда успешно прорвало оборону противника. Он также добавил, что Бернгард на протяжении нескольких лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, где его до сих пор помнят как боевого товарища и грамотного командира.
«Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением», — отметил глава Приморья.
Ранее президент России заявил, что спецоперация на Украине проходит строго в соответствии с графиком. «Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — отметил российский лидер, оценивая ход операции.
24 февраля Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.