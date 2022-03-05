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Жившая в машине семья получила дом благодаря сюжету в новостях

Семья из США прожила два года в автомобиле и получила жилье от анонимной благодетельницы

Кадр: WFTV.com

Семья из США, прожившая два с половиной года в машине, получила дом благодаря анонимной благодетельнице, увидевшей сюжет о них в новостях. Об этом сообщает WFTV.

Как рассказал глава семейства Анхель Серрано, они оказались на улице в 2018 году, когда он лишился работы. На протяжении двух с половиной лет Серрано с женой и сыном жили в автомобиле. Однако после того как местный телеканал летом 2020 года показал сюжет об их непростой судьбе, одна из зрительниц нашла им съемное жилье и оплатила аренду на год вперед.

Мужчина рассказал, что сразу же поставил себе цель — найти надежную работу к марту 2021 года, чтобы самостоятельно оплачивать аренду и счета. Это ему удалось — сейчас он работает специалистом по удержанию абонентов в местной компании кабельного телевидения. «Я благодарю Бога за то, что у меня появилась отличная работа. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем заняться покупкой собственного дома», — сказал Серрано.

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Благодаря бескорыстному поступку анонимной благотворительницы сын мужчины сумел закончить обучение в университете, а жена получает образование онлайн.

Однако сейчас у Серрано появилась еще одна цель. Дело в том, что машина, которая на протяжении двух с половиной лет служила им домом, серьезно пострадала в аварии, и американец очень хочет восстановить ее. «Это старая машина, а я сентиментальный человек. Я действительно связан с ней», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в английском городе Рединг незнакомцы собрали полмиллиона рублей для бездомного и помогли ему найти работу. С попавшим в сложную ситуацию мужчиной случайно познакомился один из местных жителей.

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Никита Савин
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