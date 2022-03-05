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Пятидневный обед дальневосточного леопарда попал на видео

В Приморском крае сняли на видео самку леопарда, которая пять дней питалась косулей

В Приморском крае специалистам национального парка «Земля леопарда» удалось запечатлеть на видео самку дальневосточного леопарда, которая в течение пяти дней питалась пойманной ею косулей. Ролик появился на канале заповедника в YouTube.

В ходе мониторинга ученые обнаружили место, где животное спрятало свою добычу. После этого они установили в данном районе дополнительные фотоловушки, при помощи которых смогли детально запечатлеть пятидневный обед леопарда. Кроме того, на кадры попали и своеобразные ночные перекусы, которые самка устраивала себе на протяжении этого времени.

«Удалось наблюдать прогресс набора массы леопарда в процессе питания. Оставив добычу спустя пять дней, самка отличалась от себя прежней солидными формами, которые в некоторой степени даже влияли на ее движения», — рассказали в нацпарке.

Там также добавили, что запечатлеть процесс питания дальневосточного леопарда с такого количества ракурсов экспертам удалось впервые. В дальнейшем отснятый материал планируют использовать в документальных фильмах, направленный на популяризацию деятельности по сохранению природы и леопардов.

Варвара Кошечкина
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