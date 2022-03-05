Лавров сообщил об отказе властей Херсона от гуманитарной помощи России

Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда открылся гуманитарный коридор, наши представители министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы — сейчас это перепроверяем — власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать», — рассказал дипломат по итогам переговоров с главой МИД Киргизии.

По его словам, это похоже на манеры киевского режима.

2 марта Минобороны России отчиталось о взятии Херсона под контроль. В ведомстве заявили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения жителей города и общественный транспорт работают в обычном режиме. Кроме того, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости отмечено не было.