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Стала известна причина приостановки поставок продукции Samsung в Россию

Yonhap: решение Samsung приостановить поставки в Россию связано с проблемами с отправкой

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская компания Samsung объяснила причину приостановки поставок своих товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yonhap.

По словам источника южнокорейского издания в Samsung, в корпорации назвали причиной прекращения поставок в страну проблему с отправкой товаров. Отмечается, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом в Россию. При этом собеседник агентства отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.

Источник в корпорации также рассказал, что заводы Samsung на территории России сейчас функционируют в нормальном режиме. Тем не менее, если перебои с поставками продолжатся, то могут возникнуть и проблемы в работе предприятий в России.

Ранее сообщалось, что Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию. В корпорации уточнили, что в связи с геополитической обстановкой в мире временно прекращается экспорт на территорию России всей продукции компании.

Марина Совина
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