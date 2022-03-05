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В России заявили об отсутствии реальной возможности продуктового дефицита

Депутат Госдумы Делягин заявил, что серьезной возможности продуктового дефицита в РФ нет

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Реальная возможность продуктового дефицита в России отсутствует, уверен экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что определенные проблемы могут возникнуть только в районах, где живут «верующие в Facebook» и люди, подверженные панике.

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Такое решение ретейлеры приняли, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

«Серьезного риска продуктового дефицита нет, возможны только определенные перебои. В прошлый раз, во время коронавируса, скупка товаров и пустые прилавки были там, где живут люди большей частью богатые и верующие в Facebook. Во всех остальных районах все было нормально. То же, кстати, с хипстерами — они могут иметь не много денег, но они подвержены панике», — считает Делягин.

Кроме того, политик допустил искусственное создание ажиотажа и самими магазинами, как это уже было в пандемию.

«Магазины могут изображать, что товар, который покупатель видит на полке, — последний. Лежит на прилавке один последний пакетик, покупатель его забирает, а на его место тут же ставят другой. Это такая маркетинговая технология, не совсем невинная, пугающая, но все же технология», — сказал Делягин.

В начале марта в России расширили перечень случаев использования резервов Госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию. Речь идет о фонде, который формируется путем государственных закупок у аграриев при низкой стоимости. В случае заметного роста цен эта продукция продается, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

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Наталия Белова
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