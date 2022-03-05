В ДНР описали обстановку словами «выгрызаем каждый метр земли у националистов»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин описал обстановку в регионе. Он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что военные «выгрызают каждый метр земли у националистов». Его цитирует РИА Новости.

По его словам, обстановка на фронте остается тяжелой.

«Что касается обстановки, она, безусловно, остается тяжелой. Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много», — сказал он.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими силовиками двух городов в Донбассе — Первомайска и Горловки.

Перед этим 5 марта Министерство обороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Волновахи и Мариуполя. Отмечается, что маршруты были согласованы с украинскими властями.