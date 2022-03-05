Названа возможная дата новой встречи делегаций России и Украины

Очередной, третий раунд переговоров России и Украины может состояться в понедельник, 7 марта. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на офис президента страны, пишет РИА Новости.

По данным изданий, именно такую дату Киев называет оптимальной для проведения новой встречи, однако все еще «ждет реакции россиян».

Официально возможный день новой встречи пока не подтверждала ни российская, ни украинская сторона.

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что очередная встреча с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два». «Оцениваем среди прочего. как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится, в рамках переговорного процесса», — указал он.