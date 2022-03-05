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Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса

Дерматолог Котова: после COVID-19 у человека могут обостриться кожные заболевания

Дерматолог, косметолог Ирина Котова предупредила о возможном обострении кожных заболеваний после коронавируса, пишет RT.

По словам специалиста, если лечение было активным и развилась интоксикация из-за лекарств или самого вируса, кожа может начать реагировать. «Если человек был долго в ремиссии, то после COVID-19, как правило, все обостряется», — отметила она. Дерматолог отметила, что в этом случае чаще всего развивается псориаз, красный плоский лишай и себорейный дерматит. Также есть риск возникновения аллергических реакций различного типа. Чтобы минимизировать риски, она советует восстанавливать и очищать организм после болезни с помощью детоксикации.

Ранее дерматолог Алексей Семочкин раскрыл способ остановить выпадение волос из-за коронавируса. По его словам, подобные жалобы поступают примерно через два-три месяца после выздоровления от COVID-19. Для лечения против выпадения волос и ухудшения кожи нужна терапия аутоплазмой, то есть собственной плазмой крови пациента, раскрыл способ остановить проблемы медик.

Марина Совина
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