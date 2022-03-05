РПЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщается в Twitter организации.

Также из состава организации была исключена Футбольная национальная лига (ФНЛ). Отмечается, что данное решение принято на фоне специальной операции России на Украине.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключила российские сборные и клубы из международных турниров. Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Российский футбольный союз (РФС) намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Российская сторона подаст апелляцию на решение ФИФА.