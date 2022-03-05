Российским компаниям предложили разрешить платить за границей в рублях

Общественная организация «Опора России» предложила Центробанку разрешить компаниям малого и среднего бизнеса расплачиваться с зарубежными поставщиками в рублях, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы «Опоры России» Александра Калинина председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Уход от транзакций в долларах, евро, йене, фунтах во внешнеэкономических контрактах. Скорейший переход на прямые расчеты в рублях и иных валютах. Открытие взаимных лимитов банками России и стран с крупными рынками (Китай, Индия, Бразилия, страны Африки)», — приводятся в письме возможные варианты помощи российским импортерам.

Кроме того, Калинин предлагает смягчить условия переводов в рамках разработанной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП), в частности, повысить лимит переводов с 600 тысяч до миллиона рублей, а также оказать банкам помощь для реструктуризации выданных бизнесу кредитов без повышения процентной ставки.

Также «Опора России» предлагает расширить перечень стран, банки которых могут присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — разработанному ЦБ аналогу международной системы SWIFT, позволяющей передавать поручения между кредитными организациями.

ЦБ уже отреагировал на одно из предложений «Опоры России», заявив, что рассматривает возможность увеличения лимита одной операции в СБП с 600 тысяч до миллиона рублей.