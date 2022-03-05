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В Крыму отменят ковид-сертификаты

Глава Крыма Аксенов сообщил об отмене ковид-сертификатов с 7 марта

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Республике Крым с 7 марта отменят действие ковид-сертификатов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на странице во «ВКонтакте».

По его словам, без предъявления цифрового документа в Крыму можно будет попасть на объекты общепита и спортивные мероприятия, а также в косметические салоны и парикмахерские. Помимо этого, ковид-сертификат не понадобится при посещении экскурсий и санаториев.

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Кроме того, в регионе работа заведений общепита будет разрешена без ограничений по времени. «Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга», — написал Аксенов в социальной сети.

Во многих российских регионах в связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти принимают решение об отмене ковид-сертификатов для посещения общественных мест. Ограничения из-за COVID-19 уже ослабили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае и других регионах.

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Анастасия Шейкина
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